Marvel's Avengers, l'ex creative director si scusa: 'E' stato impegnativo'

Come già sappiamo, Crystal Dynamics si prepara a chiudere il capitolo Marvel's Avengers, con l'ultimo update che verrà pubblicato alla fine di marzo e la vendita dagli store digitali che verrà interrotta il prossimo settembre.

Marvel's Avengers non ha funzionato, ed anche lo sviluppo del gioco sembra essere stato problematico per coloro che ne hanno preso parte. Lo ha lasciato intendere l'ex creative director Cezar Virtosu, oggi fuori da Crystal Dynamics ed al lavoro su The Lords of the Fallen: "Diciamo che è stata una produzione impegnativa, mi scuso per come si è rivelata", si è limitato a dire l'autore nel corso di un'intervista con EDGE, senza approfondire più di tanto la questione.

Pubblicata originariamente nel settembre del 2020 su PC, PlayStation 4 e Xbox One, l'opera single player e multiplayer prodotta da Square Enix ha avuto sin dal lancio grosse difficoltà ad imporsi, tra problemi tecnici e contenuti non soddisfacenti. Nemmeno le successive riedizioni per PS5 e Xbox Series X/S hanno risollevato più di tanto una situazione complicata, con gli sviluppatori che lo scorso gennaio hanno infine deciso di staccare la spina e cancellare gli ulteriori contenuti aggiuntivi in lavorazione.

Nonostante il flop, è partita una petizione dei fan per chiedere lo sviluppo di Marvel's Avengers 2, con tanto di suggerimenti su come perfezionarlo. Ma considerati i risultati non soddisfacenti riscossi dal primo gioco, è davvero difficile che un seguito possa vedere la luce in futuro.