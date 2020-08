Marvel's Avengers: Fossa gioca l'Open Beta assieme ai PlayerInside

Dopo due weekend caratterizzati da alcune limitazioni, Square Enix e Crystal Dynamics hanno finalmente dato il via all'Open Beta di Marvel's Avengers concedendo a tutti i giocatori di PlayStation 4, Xbox One e PC di giocare all'atteso titolo con protagonisti gli eroi più potenti della Terra.

L'apertura dei server, avvenuta venerdì pomeriggio (con qualche ora di anticipo sull'orario prefissato) è stata ovviamente salutata anche dal nostro Francesco Fossetti, che per l'occasione ha accolto Gianluca e Maria - meglio noti come PlayerInside - sul canale Twitch di Everyeye per giocare in compagnia i contenuti dell'Open Beta. Ne è scaturita una diretta di ben due ore (i PlayerInside si sono uniti circa a metà) ricca di gameplay e informazioni su Marvel's Avengers. Se ve la siete lasciata sfuggire al momento della messa in onda, non preoccupatevi: potete rimediare grazie alla replica che abbiamo allegato in cima a questa notizia. Buona visione!

L'Open Beta di Marvel's Avengers, ricordiamo, rimarrà accessibile fino alle ore 21:00 di oggi 23 agosto, offrendo quattro missioni Eroe della Campagna, tre sfide della sala HARM, quattro Zone di guerra e cinque Zone di atterraggio. Giocandoci è anche possibile ottenere 2 targhe commemorative che saranno poi disponibili nel gioco completo e sbloccare il piccone Spacca-Pugni di Hulk per Fortnite. Su PS4 è possibile accedere a tutte le componenti della Beta, sia quelle per singolo giocatore sia quelle cooperative online, senza un abbonamento a PlayStation Plus. Su Xbox One è invece necessaria una sottoscrizione a Live Gold per partecipare alla cooperativa online.

Marvel's Avengers, ricordiamo, verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia il 4 settembre. L'aggiornamento gratis a PS5 e Xbox Series X sarà disponibile fin dal lancio delle console next-gen.