Marvel's Avengers Futuro Imperfetto: come ottenere la skin gratis di Ms Marvel

A poche ore dal debutto di Futuro Imperfetto e della versione per console di nuova generazione di Marvel's Avengers, Square Enix ha deciso di celebrare tutte queste novità con una skin gratuita per tutti i possessori del game as a service a base di supereroi.

Chiunque sia in possesso di una copia del gioco su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S, PC e Google Stadia può infatti riscattare questa ricompensa, dal momento che non è legata alle sole versioni next-gen del titolo. Per chi non sapesse in cosa consiste la ricompensa, l'oggetto gratuito è un costume epico (viola) per Ms Marvel che prende il nome di Galassia Notturna. Se siete interessati ad accaparrarvi l'oggetto in questione non dovete far altro che scaricare l'ultimo aggiornamento del gioco Square Enix (ovvero Futuro Imperfetto, l'update contenente Occhio di Falco e la nuova campagna) e visitare la pagina del negozio nel menu principale: qui è possibile trovare nell'angolo in alto a destra il banner del costume epico dell'eroina che, al posto del prezzo, presenta la dicitura "Disponibile". Posizionate il cursore sul costume e tenete premuto il tasto per riscattarla, così da aggiungerlo alla vostra collezione e poterlo utilizzare subito per personalizzare l'aspetto di Kamala Khan. Va precisato che questa è un'offerta a tempo limitato e, sebbene non vi siano informazioni dettagliate sulla sua durata, è possibile ottenere la skin solo per pochi giorni e sarebbe meglio affrettarsi a riscattarla prima che venga rimossa per sempre dal negozio.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida con tutti i passaggi su come effettuare l'upgrade gratis di Marvel's Avengers su PlayStation 5 e Xbox Series X. Non dimenticate inoltre di dare un'occhiata alla roadmap per tutto il 2021 di Marvel's Avengers, la quale contiene anche le prime informazioni sull'arrivo di Black Panther e di Wakanda.