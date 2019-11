In Marvel's Avengers in futuro potrà apparire qualsiasi personaggio Marvel

Marvel's Avengers è senza dubbio tra i progetti più attesi in arrivo nei prossimi mesi, sia dagli appassionati dei videogiochi, sia da quelli dei fumetti e supereroi in generale, dato che nel gioco ci saranno vecchie e nuove conoscenze dell'Universo Marvel.

Il Creative Director del videogioco, Shaun Escayg, ne ha infatti parlato durante una recente intervista, e dalle sue parole sembra proprio che potrebbero arrivare altri supereroi Marvel all'interno del gioco, dopo la sua release.

È dunque molto probabile che Marvel's Avengers sarà ben più di un semplice videogame, ma che ci siano piani per un suo supporto estremamente a lungo termine come nuovi personaggi, elementi cosmetici e quant'altro, e si è già parlato di nuove missioni co-op e DLC di Marvel's Avengers in arrivo il prossimo anno.

Stando ad Escayg, il team di sviluppo ha incluso tutti gli Avengers nella storia principale, dato che non volevano separarsi troppo dall'arco narrativo originale, per cui non ci saranno crossover improbabili o elementi del genere. Ma visto il già annunciato ingresso di Ms. Marvel, niente vieterà ad altri supereroi di apparire nel gioco in qualche forma, come Spider-Man ad esempio o Black Panther, giusto per citare due molto amati dal pubblico.

Crystal Dynamics però ha già rassicurato i fan di essere in stretto contatto con Marvel, per cui se nuovi personaggi dovessero aggiungersi sarebbe comunque nell'interesse della saga e sempre trattando con rispetto l'universo dei fumetti, per cui su questo punto di vista c'è da stare tranquilli.

Cosa vi aspettate dal videogioco? Sapevate che lo stesso Stan Lee ha dato dei consigli sulla trama di Marvel's Avengers?