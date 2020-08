Marvel's Avengers, gameplay dalla Beta: la Redazione alle prese coi Vendicatori

Con la Beta di Marvel's Avengers finalmente disponibile, la Redazione di Everyeye non ha esitato a vestire i panni dei Vendicatori nel titolo di Crystal Dynamics!

Spaziando dalla giovane Kamala Khan al possente Hulk, siamo partiti alla scoperta dei superpoteri a disposizione degli eroi nati sulla carta stampata firmata Marvel. Un viaggio nel Pantheon delle più celebri icone della Casa delle Idee, pronte a prendere vita nell'universo digitale creato dagli sviluppatori di Square Enix. Per presentarvi i contenuti e le caratteristiche della Beta di Marvel's Avengers, la Redazione si è sbizzarrita in ricche sessioni di gameplay trasmesse sul Canale Twitch di Everyeye.

Nel caso in cui vi foste persi gli appuntamenti in diretta, tuttavia, non disperate: le repliche integrali delle live sono infatti comodamente disponibili. Gli appuntamenti, nello specifico, sono due: da un lato potete dedicarvi alla sessione di gioco diretta da Alessandro Bruni e Falconero, mentre dall'altra potete osservare in azione il nostro Francesco Fossetti, in compagnia di GiornoGaming e MikeShowSha. Potete trovare il tutto direttamente in apertura e in calce a questa news, oppure, se lo preferite, sul Canale YouTube di Everyeye On Demand: buona visione!



In chiusura, vi rammentiamo che sulle nostre pagine potete trovare diversi video approfondimenti dedicati ai protagonisti della Beta di Marvel's Avengers: tra i più recenti, segnaliamo le origini di Vedova Nera e la storia di Iron Man.