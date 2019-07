Marvel's Avengers: Hulk e Capitan America protagonisti di un secondo leak dal Comic-Con

L'edizione 2019 del Comic-Con di San Diego ha visto tra i protagonisti anche Marvel Games, che ha approfittato di questo importante palcoscenico per offrire nuovi dettagli sulle proprie produzioni.

Tra gli appuntamenti organizzati dal team ne troviamo ovviamente anche uno dedicato a Marvel's Avengers, videogioco multipiattaforma dedicato ai Vendicatori della Casa delle Idee. Nel corso della giornata di venerdì 19 luglio è trapelato in rete un primo video leak di Marvel's Avengers, i cui protagonisti assoluti sono Thor e Iron Man. Ora, emerge tuttavia una seconda registrazione, che ha trovato diffusione sulle pagine del noto forum ResetEra. Come potete verificare nel post che trovate direttamente in calce alla news, questo secondo filmato propone una presunta sequenza di gioco differente, che vede al centro dell'azione altri due membri degli Avengers. Una prima parte ha infatti per protagonista Hulk, mentre una seconda sequenza sposta il focus su Capitan America. Come nel primo caso già riportatovi, il filmato presenta un'inquadratura off-screen ed in bassa risoluzione.



Vi ricordiamo che Square Enix ha già confermato che un primo gameplay di Marvel's Avengers sarà mostrato al pubblico nel periodo successivo alla Gamescom, ma non è stata ad ora fornita una data specifica. In attesa di saperne di conferme tramite canali ufficiali, vi rammentiamo che Marvel's Avengers resta atteso su PC, Playstation 4, Xbox One e Google Stadia, dove esordirà il prossimo 15 maggio 2020.