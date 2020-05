Marvel's Avengers: gameplay inedito e modalità co-op nel nuovo evento in streaming

Il mese di giugno si preannuncia più caldo che mai per l'ambiente videoludico. Nonostante l'assenza della fiera losangelina le software house stanno organizzando tanti piccoli eventi online e anche Crystal Dynamics è ansiosa di mostrare il nuovo Marvel's Avengers con una serie di live stream dedicate.

L'annuncio del primo appuntamento con Marvel's Avengers arriva direttamente dalle pagine social del gioco ed è fissato per il 24 giugno. Il post di Crystal Dynamics recita infatti: "Ci siamo riorganizzati a casa e stiamo lavorando per completare la nostra missione. Non vediamo l'ora di mostrarvi un nuovo gameplay e la modalità co-op nel nostro primo stream di Marvel's Avengers intitolato WAR TABLE il 24 giugno".

Insomma, novità in arrivo per Marvel's Avengers in quello che sembra il primo di una serie di eventi dedicati ai celebri Vendicatori a stelle e strisce. Le ultime rivelazioni provenienti dalla classificazione ESRB parlano di un gioco d'azione in terza persona che vede i giocatori impegnati in una serie di missioni utilizzando armi e abilità specifiche per ognuno dei personaggi interpretabili.

Non resta quindi che attendere il prossimo 24 giugno per vedere se le aspettative dei giocatori verranno soddisfatte. Prima di lasciarvi vi ricordiamo che Marvel's Avengers è previsto per il 4 settembre 2020 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Stadia.