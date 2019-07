Marvel's Avengers: il gameplay verrà mostrato al San Diego Comic-Con

Se il materiale mostrato in occasione della conferenza Square Enix all'E3 2019 non vi fosse bastato, sappiate che molto presto Marvel's Avengers tornerà a mostrarsi con un primo filmato di gameplay.

Per assistere alla nuova presentazione del gioco al San Diego Comic-Con dovrete quindi attendere le ore 22:30 italiane del prossimo venerdì 19 luglio 2019. Sul palco del panel, che purtroppo non verrà trasmesso in diretta in tutto il mondo, ci sarà il creative director di Crystal Dynamics, Shaun Escayg, e alcuni degli attori che presteranno la propria voce ai vari vendicatori. Sembra però che, in contemporanea con la presentazione, lo stesso filmato possa arrivare sulle varie piattaforme come YouTube, consentendo così a tutti di poter vedere il titolo a base di supereroi in movimento. Sebbene non si conoscano i contenuti della presentazione, è molto probabile che potremo dare uno sguardo alla stessa demo mostrata a porte chiuse nel corso dello scorso E3 2019.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi il prossimo 15 maggio 2020 nelle seguenti versioni: PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia.

Sapevate che la modalità storia di Marvel's Avengers potrà essere giocata anche offline? Pare inoltre che le attività secondarie di Marvel's Avengers non siano obbligatorie da completare ma garantiranno ai giocatori dei "vantaggi".