Marvel's Avengers giocato dal Fossa con la gang di Machete Gaming oggi dalle 19:00

Non è la prima volta che vi parliamo di Machete Gaming sulle pagine di Everyeye.it e oggi torniamo a farlo per una occasione speciale che vede coinvolto il Fossa insieme ai ragazzi di Machete.

Fondata da una costola di Machete Productions (collettivo musicale che vede nel suo roster artisti come Salmo, Nitro, Dani Faiv e Jack the Smoker), Machete Gaming è una delle realtà più interessanti del mondo videoludico italiano degli ultimi tempi, capace di ottenere rapidamente un notevole seguito tra il pubblico.

Oggi, venerdì 11 settembre a partire dalle 19:00 Nitro, Hell Raton e gli altri membri della gang Machete saranno in diretta sul canale Twitch Machete TV insieme al nostro Francesco Fossetti per giocare a Marvel's Avengers, il nuovo gioco dei Vendicatori pubblicato da Square Enix e ora disponibile su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia.

Due ore di diretta con il Fossa e la famiglia Machete Gaming, pronti a divertirsi con Thor, Hulk, Iron-Man, Captain America e gli altri Vendicatori protagonisti di Marvel's Avengers. Appuntamento dunque dalle 19:00 alle 21:00 sul canale Machete TV, per saperne di più potete seguire Machete Gaming su Instagram, così da essere sempre informati su tutti gli appuntamenti live della gang.