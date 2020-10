Marvel's Avengers: giocatori in calo e problemi matchmaking, interviene Crystal Dynamics

Un report di Forbes ha evidenziato la non facile situazione legata al numero di utenti attivi sul gioco dei Vendicatori, in questi giorni scesi sotto i 1.000 giocatori attivi in contemporanea, causando problemi al matchmaking di Marvel's Avengers.

Nelle settimane successive al lancio il numero di giocatori è sceso continuamente e nelle scorse ore ha toccato livelli di allerta secondo il report citato. I tempi di attesa per trovare compagni di battaglia sarebbero aumentati notevolmente su PC e lo stesso problema sta iniziando a comparire anche su PlayStation 4.

Sulla questione è intervenuto Scot Amos di Crystal Dynamics, che tramite le pagine di Kotaku ha rassicurato la community confermando che il gioco non è stato abbandonato e il team sta lavorando duramente ogni giorno per migliorare vari aspetti del progetto. Tutti i feedback saranno tenuti in considerazione e la community viene continuamente messa al corrente sullo stato dello sviluppo dei nuovi contenuti.

A tal proposito, presto arriverà un nuovo tipo di missioni in War Zone e un nuovo Outpost, oltre a migliorie per l'endgame e il bilanciamento generale. Ci sono poi ulteriori personaggi in arrivo come Kate Bishop e ovviamente Occhio di Falco, senza dimenticare l'aggiornamento next-gen per PlayStation 5 e Xbox Series X/S previsto ovviamente per novembre. Tante carne al fuoco dunque per il gioco dei Vendicatori, che presto riceverà un gran numero di contenuti per espandere e migliorare l'esperienza.