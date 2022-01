Marvel's Avengers, giocatori stufi: manca una funzione essenziale del matchmaking

Nonostante i numerosi aggiornamenti pubblicati nell'ultimo anno, Marvel's Avengers è ancora dotato di un matchmaking scadente: è questo il pensiero di numerosi videogiocatori, i quali stanno facendo sentire la loro voce sui social.

La situazione è talmente tragica che alcuni sono convinti che Crystal Dynamics abbia deciso di abbandonare silenziosamente il progetto. Un giocatore in particolare su Reddit descrive il matchmaking come "talmente pessimo da aver fatto scappare via gli utenti" e "il punto più basso dell'intero gioco fin dal lancio". Un altro, invece, fa notare che non è ancora presente una funzione di unione a partita in corso, il che rappresenta un incubo per i giocatori che vengono buttati fuori a causa di crash e freeze, anch'essi ancora frequenti nonostante i molteplici interventi degli sviluppatori. Pare esista persino un bug che causa la morte ingiustificata dell'intera squadra durante un raid.

Diversi giocatori, stufi di sprecare il loro tempo, hanno cominciato ad evitare attività lunghe e impegnative come i raid a causa dell'instabilità del matchmaking. Crystal Dynamics ha promesso l'introduzione della funzionalità di join-in-progress lo scorso novembre, ma non si è mai vista ed è ancora priva di una finestra di lancio. Nelle prossime settimane dovrebbe essere pubblicata la roadmap del 2022 di Marvel's Avengers, mentre tra i prossimi personaggi potrebbe esserci She-Hulk: riuscirà il team di sviluppo a rimettere in carreggiata il progetto?