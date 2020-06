Marvel's Avengers sarà uno dei giochi di lancio PS5 e Xbox Series X, ufficiale

In attesa dell'evento War Table previsto per il 24 giugno, Square Enix ha annunciato che Marvel's Avenger sarà uno dei giochi di lancio di PlayStation 5 e Xbox Series X, disponibile su queste piattaforme in contemporanea con il debutto delle stesse.

Le versioni per PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia restano previste per il 4 settembre, i possessori delle versioni per console di attuale generazione riceveranno l'upgrade next-gen gratis, anche i salvataggi verranno trasferiti, inoltre è confermato il supporto Cross Gen Play, limitatamente alle console della stessa famiglia, dunque i giocatori PS4 potranno giocare con gli utenti PS5 e i giocatori su Xbox One con i giocatori attivi su Xbox Series X.

Square Enix fa sapere che la versione PlayStation 5 avrà tempi di caricamento estremamente rapidi e godrà di migliorie per quanto riguarda la risoluzione e la qualità delle texture, oltre a presentare il supporto per il Ray Tracing, per i controlli aptici del DualSense e per l'audio 3D. Inoltre, viene reso che i giocatori potranno selezionare due diverse modalità denominate "Enhanced Graphics Mode" e "High Frame Rate Mode", la prima offre un colpo d'occhio migliore a discapito del framerate mentre la seconda privilegia quest'ultimo aspetto.

Dettagli sulle versioni Xbox Series X, Google Stadia e PC verranno diffusi prossimamente, per saperne di più non ci resta che attendere lo show Marvel's Avengers War Table in programma mercoledì 24 giugno alle 19:00, ora italiana.