Marvel's Avengers: il gioco di Crystal Dynamics sarà giocabile alla Gamescom

Emergono ulteriori dettagli sulla presenza di Square Enix all'edizione 2019 della Gamescom, che ha confermato la presenza sullo showfloor dell'atteso titolo dedicato ai Vendicatori di casa Marvel.

Marvel's Avengers potrà essere testato con mano dai visitatori della fiera, presso le postazioni Square Enix. Una scelta che di fatto rappresenta un'anteprima mondiale: si tratta infatti della prima volta in cui gli appassionati potranno impugnare il controller per provare la creazione di Crystal Dynamics. Il team di Square Enix ha inoltre reso noto che nella demo fornita i giocatori potranno impersonare i personaggi di Capitan America, Iron Man, Hulk, Vedova Nera e Thor. Il contesto sarà quello dell' "incidente preliminare" che da il via alle vicende narrate in Marvel's Avengers.



Si amplia così il panorama della presenza Square Enix alla Gamescom 2019: la software house ha infatti già confermato che anche Final Fantasy VII Remake sarà giocabile alla Gamescom 2019. Per entrambe le produzioni, la data di pubblicazione è ancora piuttosto lontana, con Marvel's Avengers atteso per il 15 maggio 2020 su Playstation 4, Xbox One, PC e Google Stadia. Per ulteriori informazioni sulla creazione di Crystal Dynamics, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare la nostra anteprima di Marvel's Avengers, realizzata in occasione dell'E3 2019 da Francesco Fossetti.