Marvel's Avengers gratis questo fine settimana: un weekend di gioco senza limiti

Fino al primo agosto Marvel's Avengers è giocabile e scaricabile gratis su PC, console PlayStation e giocabile in streaming su Google Stadia. Una bella occasione per provare con mano il videogioco dei Vendicatori in vista dell'uscita dell'espansione Guerra per il Wakanda.

La versione completa è già disponibile per il download dagli store digitali di Steam, PlayStation Store e in streaming da Google Stadia, una volta terminato il periodo di prova potrete decidere se sbloccare la versione completa a pagamento oppure no, nel primo caso sarà possibile inoltre importare i salvataggi e mantenere tutti i progressi sulla stessa piattaforma. Nel momento in cui scriviamo su Steam il gioco è scontato del 40% e lo sarà per tutto il fine settimana.

E per quanto riguarda i giocatori su Xbox? "Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner di Xbox per trovare il giusto momento per offrire ai giocatori Xbox One e Xbox Series X|S un periodo di accesso gratuito e presto avremo maggiori informazioni", queste le parole del publisher Square Enix.

L'espansione Guerra per il Wakanda esce il 17 agosto, il weekend di prova di Marvel's Avengers potrebbe dunque essere un valido alleato per permettere a tutti di testare il gioco dei Vendicatori e promuovere il nuovo contenuto aggiuntivo dedicato a Black Panther, uno dei film di maggior successo del Marvel Cinematic Universe.