Marvel's Avengers gratis: Square Enix annuncia uno speciale evento su PS5, PS4, PC, Stadia

Square Enix ha annunciato che dal 29 luglio al primo agosto Marvel's Avengers sarà giocabile gratis su PC, console PlayStation e Google Stadia. Una bella occasione per provare con mano il videogioco dedicato ai Vendicatori.

La versione completa sarà disponibile gratis su Steam, PlayStation Store e sullo store di Stadia, giocatori che acquisteranno il gioco una volta terminata la prova potranno mantenere tutti i progressi e gli acquisti sulla stessa piattaforma utilizzata per la prova gratuita. Square Enix ha inoltre annunciato che presto un weekend gratis di Marvel's Avengers verrà attivato anche sulle console Xbox, al momento il publisher sta lavorando con Microsoft per individuare un periodo ideale per il lancio: "Stiamo lavorando a stretto contatto con i nostri partner di Xbox per trovare il giusto momento per offrire ai giocatori Xbox One e Xbox Series X|S un periodo di accesso gratuito e presto avremo maggiori informazioni."

"È davvero il momento migliore per iniziare a giocare a Marvel's Avengers. Ci avviciniamo al primo anniversario del gioco e chi vorrà provarlo si troverà davanti otto eroi, tonnellate di contenuti single-player e multiplayer, eventi in corso e altro ancora", spiega Scot Amos, Co-Director di Crystal Dynamics. "Inoltre, ad agosto arriverà l'espansione Guerra per il Wakanda, quindi ora è un'ottima occasione per prepararsi a vestire i panni di Black Panther e affrontare Klaw insieme agli altri Avengers."