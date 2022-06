Marvel's Avengers guarda al futuro: la Patch 2.5 introdurrà Mighty Thor!

Perennemente in cerca di un riscatto che sembra non arrivare mai, i ragazzi di Crystal Dynamics hanno svelato i piani a medio e lungo termine per Marvel's Avengers, una vera e propria boccata d'aria fresca dopo le voci sulla possibile cancellazione della Roadmap 2022.

Con l'update 2.4 già nelle mani dei videogiocatori da oltre due settimane (ha dato una rinfrescata agli eventi ricorrenti aggiornando le ricompense e creando obiettivi di missione più consistenti), è ora di guardare al futuro e alla Patch 2.5 di Marvel's Avengers, che introdurrà nientepopodimeno che Mighty Thor, alter ego di Jane Foster.

La nuova eroina debutterà entro la fine di giugno con una Hero Challenge Card tutta sua e una serie di Missioni Eroiche che ricompenseranno i giocatori con oggetti cosmetici e file sulla storia del personaggio. Mighty Thor sarà completamente doppiata e avrà una nuova suite di abilità ed equipaggiamenti. Alcune mosse ricorderanno quelle del figlio di Odino, ma non mancheranno delle novità, come l'abilità di super-ricarica God Tempest e l'Ultimate All-Weapon, che prende ispirazione direttamente dai fumetti.

Nell'ultimo comunicato i ragazzi di Crystal Dynamics non si sono risparmiati e hanno parlato anche di ciò che arriverà dopo dopo l'Update 2.5. Gli sviluppatori intendono sviluppare ulteriormente la narrativa con una nuova Zona di Guerra che rivelerà il destino di M.O.D.O.K., ed espandere l'endgame con il Laboratorio di Clonazione, dotato di un livello di minaccia Omega. Annunciato molto tempo fa, il Cloning Lab chiederà ai giocatori di collaborare in multiplayer per sconfiggere un M.O.D.O.K. rivitalizzato e li ricompenserà con equipaggiamenti di alto livello e nuovi set esotici.