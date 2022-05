Che fine faranno Marvel's Avengers e Guardiani della Galassia?

Con l'acquisizione di Eidos Montreal, Crystal Dynamics e Square Enix Montreal da parte di Embracer Group, che fine faranno Marvel's Avengers e il videogioco dei Guardiani della Galassia? Proviamo a fare chiarezza.

Non c'è una risposta precisa a questo dubbio, è certo però che Embracer Group dovrà rinegoziare i diritti di sfruttamento dei personaggi con Marvel. Nel caso del gioco dei Vendicatori, la situazione sembra molto delicata dal momento che Crystal Dynamics non sembra avere una roadmap per Marvel's Avengers, o meglio, di fatto non sono stati annunciati nuovi contenuti all'orizzonte ed è probabile che questa situazioni derivi proprio dal fatto che il team sapeva di dover cambiare proprietario entro breve tempo e dunque non sarebbe stato possibile pubblicare nulla di nuovo senza i dovuti accordi.

Più semplice è invece la situazione legata a Marvel's Guardians of the Galaxy, il gioco dei Guardiani della Galassia non sembra dover ricevere ulteriori aggiornamenti, DLC o espansioni mentre per quanto riguarda un sequel (assolutamente non certo), dovrà chiaramente essere Embracer Group a rinegoziare i diritti con Marvel.

Si tratta di due progetti che purtroppo non hanno riscosso i risultati sperati e dal futuro decisamente incerto, è probabile che con la nuova proprietà, Square Enix e Crystal Dynamics si dedicheranno ad altri progetti basati su proprie IP. Crystal Dynamics continuerà a sviluppare Perfect Dark insieme a The Initiative, oltre ovviamente a lavorare su Tomb Raider, mentre Eidos Montreal potrebbe tornare a dedicarsi a Deus Ex.