Marvel's Avengers: guida ai controlli PS4 e Xbox One

Se state per iniziare a giocare la versione in accesso anticipato di Marvel's Avengers, ecco tutto quello che occorre sapere sul sistema di controllo delle edizioni PlayStation 4 e Xbox One.

Qui di seguito trovate l'elenco completo dei comandi di gioco:

Movimento: stick analogico sinistro

stick analogico sinistro Gestione della telecamera: stick analogico destro

stick analogico destro Scatto: L3 su PlayStation 4 (LS su Xbox One)

L3 su PlayStation 4 (LS su Xbox One) Salto: X su PlayStation 4 (A su Xbox One)

X su PlayStation 4 (A su Xbox One) Aggancio del bersaglio: R3 su PlayStation 4 (RS su Xbox One)

R3 su PlayStation 4 (RS su Xbox One) Cambio del bersaglio: stick analogico destro (solo con un bersaglio già agganciato)

stick analogico destro (solo con un bersaglio già agganciato) Schivata: Cerchio su PlayStation 4 (B su Xbox One)

Cerchio su PlayStation 4 (B su Xbox One) Attacco leggero/Interazione: Quadrato su PlayStation 4 (X su Xbox One)

Quadrato su PlayStation 4 (X su Xbox One) Attacco pesante: Triangolo su PlayStation 4 (Y su Xbox One)

Triangolo su PlayStation 4 (Y su Xbox One) Mossa Eroica d'Assalto: R1 su PlayStation 4 (RB su Xbox One)

R1 su PlayStation 4 (RB su Xbox One) Attacco a Distanza/Parry: R2 su PlayStation 4 (RT su Xbox One)

R2 su PlayStation 4 (RT su Xbox One) Modalità mira: tenere premuto L2 su PlayStation 4 (LT su Xbox One)

tenere premuto L2 su PlayStation 4 (LT su Xbox One) Mossa Eroica di Supporto: L1 su PlayStation 4 (LB su Xbox One)

L1 su PlayStation 4 (LB su Xbox One) Mossa Eroica Suprema: L1+R1 su PlayStation 4 (LB+RB su Xbox One)

L1+R1 su PlayStation 4 (LB+RB su Xbox One) Menu del Personaggio: pressione del Touchpad su PlayStation 4 (Back su Xbox One)

pressione del Touchpad su PlayStation 4 (Back su Xbox One) Intelligenza Tattica: freccia su della croce digitale

freccia su della croce digitale Emote: freccia giù della croce digitale

