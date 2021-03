Marvel's Avengers: con Hawkeye arriva la possibilità di rigiocare la campagna

Tra le critiche che più spesso vengono mosse nei confronti di Marvel's Avengers, c'è sicuramente l'eccessiva ripetitività dell'esperienza end-game offerta dall'action game di Square-Enix. Per questo motivo, in tanti hanno chiesto agli sviluppatori che venisse aggiunta la possibilità di rigiocare la campagna per aumentare la longevità del titolo.

Le richieste saranno infine esaudite, come annunciato nelle scorse ore durante una diretta da parte del community manager/social media manager Andy Wong e del narrative designer/writer Hannah MacLeod mentre giocavano una porzione della campagna Riuniti. Come introduzione del livestream, Wong ha mostrato una grafica al cui interno vengono racchiuse tutte le novità in arrivo con la patch 1.5 del gioco, prevista per il 18 marzo. Tra le novità principali a cui gli sviluppatori stanno lavorando non abbiamo solo l'introduzione di Hackeye tra i nuovi supereroi, ma anche la succitata possibilità di rigiocare la campagna del gioco.

"Si tratta di qualcosa che abbiamo visto più e più volte su Twitter, gli altri social e tutto il resto: 'Possiamo rigiocare la campagna? Possiamo rigiocare la campagna?", le parole di Wong durante il livestream. "Potrete farlo a partire dal 18 marzo! Conserverete tutto ciò che avete. Manterrete gli XP, il vostro equipaggiamento e tutto il resto, ma potrete rigiocare la campagna dall'inizio alla fine".

Gli sviluppatori hanno però avvisato i giocatori: avviando nuovamente la campagna si perderanno i progressi raggiunti nella storia fino a quel momento.

Recentemente ha fatto molto discutere la decisione degli sviluppatori di aumentare i Punti Esperienza necessari per aumentare di livello in Marvel's Avengers. Secondo Crystal Dynamics, i giocatori ottenevano più punti abilità di quanti ne riuscissero effettivamente a gestire.