Marvel's Avengers: Hawkeye combatte nel video gameplay di Futuro Imperfetto

Con uno streaming su Twitch, i ragazzi di Crystal Dynamics ci offrono un antipasto delle sorprese in arrivo con Futuro Imperfetto, il nuovo update gratuito di Marvel's Avengers che introdurrà Hawkeye e una pletora di modifiche, innovazioni e ottimizzazioni all'esperienza di gioco dell'action sci-fi a sviluppo continuo.

La finestra mediatica aperta sull'Operazione Hawkeye ha permesso alla sussidiaria californiana di Square Enix di mettere insieme i tasselli del puzzle contenutistico che caratterizzerà il prossimo aggiornamento.

Nel descrivere il lavoro svolto su questo update, gli autori di Crystal Dynamics confermano che il piatto forte di questo DLC gratuito sarà rappresentato dal bioma inedito delle Terre Desolate, uno scenario che riallaccia l'epopea videoludica dei Vendicatori alle vicende dei fumetti Vecchio Occhio di Falco.

Nella cornice di questo nuovo scenario dovremo contrastare le legioni di Kree, dei guerrieri di una potente civiltà aliena desiderosa di conquistare la Terra. All'interno delle Terre Desolate troveremo diversi punti di interesse che, si spera, contribuiranno ad arricchire la storia e rendere ancora più immersiva l'esplorazione delle ambientazioni.

L'aggiornamento che darà il via all'Operazione Futuro Imperfetto di Marvel's Avengers è atteso al lancio per il 18 marzo su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, insieme alla patch che ottimizzerà il titolo su PlayStation 5 e Xbox Series X/S. Con il lancio dell'update che porterà il titolo alla versione 1.5 assisteremo anche all'aggiunta della possibilità di rigiocare la campagna di Marvel's Avengers, una funzione introdotta da Crystal Dynamics sulla scorta delle richieste avanzate dalla community.