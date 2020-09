Marvel's Avengers e Hawkeye: Kate Bishop si presenta in video

Nel corso del terzo War Table che ha illustrato i contenuti di lancio di Marvel's Avengers, gli sviluppatori di Crystal Dynamics hanno presentato ufficialmente Kate Bishop.

Insieme a Occhio di Falco, Kate Bishop entrerà a far parte della Avengers Initiative nella fase successiva al lancio del kolossal action adventure di Square Enix. L'ingresso nel roster di personaggi interpretabili in Marvel's Avengers di Hawkeye che Kate Bishop darà ufficialmente inizio all'Operazione Taking AIM, una fase ingame che attraverseremo poche settimane dopo l'uscita del titolo.

Le Operazioni sono il sistema elaborato da Crystal Dynamics per veicolare i contenuti post-lancio di Marvel's Avengers e garantire un flusso costante di aggiornamenti, contenuti e sorprese che passeranno anche per l'aggiunta gratuita di nuovi supereroi. Come possiamo intuire ammirando il video che campeggia a inizio articolo, le missioni da completare nelle Operazioni saranno "a vocazione narrativa" e contribuiranno ad approfondire la storia di ciascun protagonista e dei villain.

Senza indugiare oltre, vi ricordiamo che Marvel's Avengers sarà disponibile da 4 settembre su PC, PS4, Xbox One e Google Stadia, e successivamente anche su PS5 e Xbox Series X. Nel 2021, gli acquirenti delle versioni PlayStation potranno scaricare gratuitamente l'espansione di Marvel's Avengers con Spider-Man.