Marvel's Avengers: Hawkeye sembra Scorpion di MK con la skin Ronin

Prosegue anche oggi la lenta scoperta della collezione di skin che accompagnerà il lancio di Occhio di Falco in Marvel's Avengers, previsto per la prossima settimana grazie ad un update gratuito per tutti i possessori del gioco.

Oggi tocca ad una skin che i fan dei fumetti e coloro i quali hanno visto l'ultimo Avengers: Endgame riconosceranno senza ombra di dubbio. Parliamo infatti di Ronin, la versione spietata dell'arciere Marvel che in questa versione videoludica ricorda molto sia per i colori che per lo stile artistico lo Scorpion di Mortal Kombat. Il costume speciale di Occhio di Falco è stato mostrato al pubblico con un altro teaser e, come per tutti gli altri abiti oggetto di filmati negli ultimi giorni, anche in questo caso non si hanno informazioni in merito alle modalità attraverso le quali potremo utilizzarlo. È probabile che in questo caso si tratti di un costume leggendario a pagamento da acquistare nel negozio in game.

In attesa di informazioni ufficiali da parte degli sviluppatori, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate anche il teaser dell'Ultimate Outfit di Occhio di Falco in Marvel's Avengers. Sapevate che il prossimo 18 marzo 2021 arriverà l'upgrade gratis per PS5 e Xbox Series X di Marvel's Avengers?