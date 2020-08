Marvel's Avengers e l'Helicarrier: il quartier generale dei Vendicatori in azione

È un periodo ricco di novità per i videogiocatori in attesa di poter testare con mano marvel's Avengers, produzione firmata da Crystal Dynamics e dedicata ai Vendicatori.

I supereroi nati tra le pagine delle testate della Casa delle Idee sono pronti a sbarcare nel mercato videoludico grazie alla produzione Square Enix. Di recente, il titolo si è mostrato in azione in un secondo appuntamento con il formato War Table, che ha illustrato molte delle caratteristiche di gameplay che contraddistingueranno il titolo. Di recente, inoltre, è giunta la conferma che Spider-Man sarà in Marvel's Avengers in esclusiva PS4 e PS5, notizia anticipata da una corposa serie di rumor.

Ora, un nuovo tassello dell'opera videoludica si presenta al pubblico: l'Helicarrier. La struttura rappresenterà un vero e proprio quartier generale per i Vendicatori, la cui riunione rappresenterà l'occasione per la ricostruzione dello stesso Helicarrier. Quest'ultimo accompagnerà i supereroi durante le missioni che andranno a costituire la campagna principale di Marvel's Avengers, ma non solo. Per presentarne le caratteristiche, la redazione di IGN.com ha avuto modo di pubblicare un video esclusivo dedicato, che potete visionare direttamente in apertura a questa news.



Per maggiori dettagli sul gioco, sulle pagine di Everyeye trovate il recente provato di Marvel's Avengers firmato dal nostro Francesco Fossetti.