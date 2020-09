Marvel's Avengers, tra Hulk e Iron Man: tutte le mosse dei due Vendicatori

L'attesa per il nuovo titolo videludico dedicato ai Vendicatori Marvel è ormai prossima alla conclusione: a partire da venerdì 4 settembre, la produzione Crystal Dynamics sarà ufficialmente disponibile.

Nel frattempo, la community di appassionati sembra aver ampiamente gradito la possibilità di avere un primo assaggio del gioco in anteprima, tanto che la Beta di Marvel's Avengers è stata la più scaricata nell'intera storia di casa PlayStation! Mentre i fan dei supereroi della Casa delle Idee attendono di poterne vestire i panni, il Canale YouTube ufficiale del gioco concede di dare un nuovo e divertente sguardo all'arsenale di possenti mosse che Hulk e Iron Man avranno a disposizione.

Gli alter ego supereroistici di Bruce Banner e Tony Stark sono infatti i protagonisti assoluti di due video seminar, che potete visionare direttamente in apertura e in calce a questa news. Nei due brevi filmati, Crystal Dynamics e Square Enix passano in rassegna attacchi leggeri e pesanti, mosse speciali e abilità esclusive del possente Hulk e dell'avanzata tecnologia a disposizione di Iron Man.



Mentre riflettete su quale Vendicatore sceglierete di impersonare all'interno dell'Action RPG, vi ricordiamo che il titolo si aggiornerà nel corso del tempo, andando a includere missioni ed eroi aggiuntivi. Tra questi ultimi, è già stata confermata la presenza di Kate Bishop in Marvel's Avengers.