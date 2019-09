Marvel's Avengers: Hulk in versione Joe Fixit protagonista del nuovo trailer

Nelle ultime ore è stato pubblicato da parte di Square Enix un nuovissimo trailer di Marvel's Avengers interamente dedicato a Hulk e, in particolare, ad uno dei costumi alternativi che potremo utilizzare nel corso dell'avventura.

Come anticipato in un recente leak di Marvel's Avengers, chi vestirà i panni della mostruosa creatura dalla pelle verde potrà scegliere se utilizzare l'aspetto classico o quello di Joe Fixit. Ed è proprio il modello poligonale di Hulk Grigio ad essere protagonista del breve filmato, nel quale possiamo vedere ogni singolo dettaglio del costume. Purtroppo, proprio come per tutti gli altri supereroi disponibili al lancio, non ci è data la possibilità di vedere in azione il costume.

Per chi non lo sapesse, questo costume è ispirato al numero 347 dell'Incredibile Hulk pubblicato nell'ormai lontano 1 settembre 1988. Stando alle parole degli sviluppatori saranno diverse le skin alternative ispirate ai vari fumetti, il che farà sicuramente la gioia degli appassionati.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 15 maggio 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia.

Avete già dato un'occhiata al trailer di Captain America in Marvel's Avengers?