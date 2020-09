Marvel's Avengers, Invincibles uniti: i calciatori dell'Arsenal nei panni dei supereroi!

Manca ormai pochissimo all'appuntamento con la pubblicazione di Marvel's Avengers, attesa per la giornata di venerdì 4 settembre, su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Per celebrare l'imminente release, Crystal Dynamics e Square Enix hanno offerto ad alcuni personaggi d'eccezione la possibilità di vestire i panni dei supereroi di casa Marvel. Esulando dall'universo della passione videoludica e del mondo a fumetti, il team di sviluppo ha chiamato in causa alcuni iconici calciatori.



Direttamente dalla Premier League inglese, Sol Campbell, Ray Parlour, Robert Pires e Ashley Cole si sono riuniti per cimentarsi con i protagonisti di Marvel's Avengers. I giocatori hanno fatto parte della prestigiosa rosa dell'Arsenal della Stagione 2003/2004, durante la quale la squadra non ha mai subito una sconfitta. Per scoprire com'è andato il loro test nei panni dei Vendicatori, potete trovare la sessione di gameplay che ha visto coinvolti gli sportivi direttamente in apertura a questa news.



In attesa di poter cimentarvi con i poteri di Thor, Hulk, Iron Man, Vedova Nera, Ms. Marvel e compagni, vi ricordiamo che il roster di protagonisti si espanderà in futuro tramite aggiornamenti gratuiti. Dopo aver confermato l'arrivo di Kate Bishop in Marvel's Avengers, è invece ancora incerto il debutto in game di Pantera Nera.