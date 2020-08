Marvel's Avengers, 'Io sono Iron Man': la storia di Tony Stark in video!

Mentre i giocatori iniziano a prendere confidenza con il titolo di Crystal Dynamincs, prosegue il nostro viaggio alla scoperta dei Vendicatori utilizzabili nella Beta di Marvel's Avengers.

Nell'ambito del test del gioco reso disponibile da Square Enix, non sono infatti disponibili tutti i membri del cast del titolo, ma solamente sei di loro. Tra questi, immancabile, troviamo Iron-Man, alias Tony Stak. Eccentrico e geniale miliardiario, proprietario delle Stark Industries, l'eroe vanta un trascorso complesso, che lo ha progressivamente condotto ad assumere sulle sue spalle il peso dell'identità di Vendicatore.



La storia racchiusa nell'iconica armatura di metallo oro e scarlatta è dunque meritevole di approfondimento: per raccontarvela, la Redazione di Everyeye ha confezionato un video appositamente dedicato ad Iron-Man e al suo alter-ego Tony Stark. Come di consueto, potete visionare il filmato direttamente in apertura a questa news o sul Canale YouTube di Everyeye. In entrambi i casi, vi auguriamo una buona visione!



Per scoprire i retroscena narrativi ed editoriali sui principali Avengers, vi segnaliamo che sullle nostre pagine potete trovare due ricchi speciali, dedicati alla storia di Hulk e alle origini di Miss Marvel. In chiusura, vi rammentiamo dunque che la Beta di Marvel's Avengers è ora online su PlayStation 4, Xbox One e PC.