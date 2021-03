Marvel's Avengers: ecco Iron Eye, una delle skin leggendarie di Hawkeye

A poco più di una settimana dal lancio di Occhio di Falco in Marvel's Avengers, Square Enix ha pubblicato sui canali social ufficiali un breve teaser che svela l'aspetto di uno dei tanti costumi con i quali sarà possibile personalizzare l'eroe armato di arco e frecce.

Il filmato in questione di permette infatti di dare una prima occhiata ad Iron Eye, ovvero la versione di Occhio di Falco con indosso un'armatura scintillante. Il design di questa skin, a differenza della maggior parte dei costumi presenti nel gioco, non è ispirato a nessuno dei fumetti nei quali appare il supereroe Marvel ma è il risultato del lavoro svolto dagli artisti all'opera sul gioco. Purtroppo non sappiamo quali siano i retroscena di questa skin, ma non è da escludere che sia stata ideata proprio dal buon Tony Stark per Clint Barton. Un altro elemento di cui non abbiamo alcun tipo di informazione riguarda il metodo attraverso il quale i giocatori potranno entrare in possesso del costume: nel tweet non vi sono dettagli al riguardo ed è probabile che questa sia la ricompensa finale del pass di Occhio di Falco, il quale arriverà in contemporanea con il personaggio il prossimo 18 marzo 2021.

Prima di lasciarvi al teaser del costume Iron Eye, vi ricordiamo che la versione PlayStation 5 e Xbox Series X di Marvel's Avengers debutterà con l'update gratuito contenente Occhio di Falco e permetterà ai possessori di una console next-gen di giocare a 60 fotogrammi al secondo.