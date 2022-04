Marvel's Avengers e Jane Foster: sta arrivando la Potente Thor!

Il fulminante trailer di Thor Love and Thunder offre a Crystal Dynamics l'occasione perfetta per svelare una delle principali novità in arrivo nella dimensione a sviluppo continuo di Marvel's Avengers: Jane Foster, la Potente Thor, sarà il nuovo personaggio interpretabile.

Realizzata prendendo spunto dal design e dai tratti caratteriali delineati dalla serie di fumetti a lei dedicata, la Potente Thor di Marvel's Avengers brandirà il Mjolnir su tutte le piattaforme a partire dall'aggiornamento 2.5 che verrà lanciato più avanti nel 2022. L'update in questione non si limiterà ad ampliare la rosa di personaggi dell'Iniziativa Avengers per fare spazio a Jane Foster ma porterà in dote tante novità e migliorie al gameplay che, però, verranno svelate in un secondo momento da Crystal Dynamics.

In attesa dell'arrivo della Potente Thor, Iron Man e compagni saranno impegnati a fronteggiare l'ennesima minaccia alla civiltà rappresentata dagli eventi speciali che accadranno a maggio con il lancio dell'Update 2.4 di Marvel's Avengers. Una volta provveduto a installare questo aggiornamento, tutti gli eventi "stagionali" dei passati update verranno riproposti in una forma rielaborata per essere più gratificanti.

Le modifiche apportate coinvolgeranno anche le ricompense, il livello di rarità degli oggetti sbloccati al termine di ogni attività e, più in generale, l'intera progressione dei contenuti acquisiti partecipando alle missioni. Nelle intenzioni degli sviluppatori, tutti questi interventi determineranno un "cambio di passo significativo all'esperienza endgame dei veterani e saranno un ottimo incentivo per tutti i nuovi giocatori".