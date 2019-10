Marvel's Avengers, Kamala Khan è un personaggio centrale nella trama : tutti i dettagli

Il nuovo trailer di Marvel's Avengers ha svelato un nuovo personaggio giocabile: si tratta di Kamala Khan, attiva come eroina con lo pseudonimo di Ms. Marvel.

La giovane, tuttavia, non sarà un personaggio qualunque: Crystal Dynamics l'ha infatti presentata come un "catalizzatore centrale della storia originale che il nostro team sta raccontando". Shaun Escayg, direttore creativo e sceneggiatore presso la software house, ha sottolineato l'importanza della presenza nel gioco di Kamala Khan, elemento mantenuto segreto dal team fino ad ora. In particolare, riporta, "Raccontare la nostra storia della maturazione di Kamala porta una prospettiva fresca e ottimista all'esperienza di gameplay e le sue abilità uniche in quanto Ms Marvel la rendono un personaggio che chiunque vorrebbe interpretare. Kamala Khan - aggiunge - è l'ingrediente determinante che distingue il nostro gioco da ogni storia degli Avengers che avete sperimentato in passato".



Kamala, invitata ai festeggiamenti dell'A-Day, viene coinvolta nei tumultuosi eventi che portano alla scomparsa degli Avengers dalla scena mondiale. nei cinque anni successivi, prende vita una nuova misteriosa organizzazione, nota come "Advanced Idea Mechanics", convinta che la vera chiave per proteggere il mondo non siano i super eroi, ma la scienza. In seguito all'incidente, la ragazza sviluppa dei poteri, ma con i Vendicatori allo sbando e con l'AIM in grado di fomentare l'opinione pubblica contro i super eroi, questa sceglie di celare le sue nuove abilità. Scoperta una "scioccante cospirazione", Kamala troverà il modo di riunire gli Avengers, imparando col tempo ad accettare i suoi poteri.



