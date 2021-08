Marvel's Avengers: un leak anticipa la prossima skin gratis per gli utenti PS Plus

Siamo ormai abituati a trovare sullo store Sony un nuovo pacchetto esclusivo di Marvel's Avengers per gli abbonati a PlayStation Plus al lancio di ogni espansione gratuita. Con War for Wakanda il DLC gratis non è ancora stato pubblicato, ma grazie ad un leak è già possibile scoprire quali saranno i suoi contenuti.

Come si poteva immaginare, il pacchetto esclusivo per gli abbonati al servizio Sony includerà una skin gratuita per Black Panther, la quale sembra non essere altro che una ricolorazione del costume predefinito del nuovo supereroe, il quale in questa versione presenta una tuta di colore blu. Ad accompagnare la skin gratuita del bundle PS Plus troviamo anche un banner per la personalizzazione del profilo e 100 Unità. Al momento non è ancora possibile aggiungere l'oggetto alla raccolta, ma è probabile che sia solo questione di ore prima del suo debutto ufficiale sul PlayStation Store, nella sezione dei contenuti aggiuntivi per i soli utenti PlayStation Plus.

In attesa che il pacchetto venga pubblicato, vi ricordiamo che gli utenti PS Plus possono scaricare un esclusivo DLC per un celebre free to play.

