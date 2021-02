Marvel's Avengers: un leak svela i prossimi supereroi in arrivo, a partire da Spider-Man

In attesa di scoprire le sorprese che ha in serbo Crystal Dynamics con Marvel's Avengers tra Hawkeye e l'update nextgen, un dataminer afferma di conoscere la scaletta dei prossimi super-eroi in arrivo nella dimensione action dell'avventura a sviluppo continuo targata Square Enix.

Stando a quanto riferito dal dataminer conosciuto nella scena con il nickname di Miller, gli sviluppatori californiani hanno inserito nel codice degli ultimi aggiornamenti di Marvel's Avengers dei riferimenti alla roadmap che seguiranno per rimpolpare di contenuti il loro titolo.

Attingendo alle porzioni di codice inattive dei recenti update di Marvel's Avengers, il dataminer afferma così di aver "ricostruito" l'elenco completo dei personaggi che saranno lanciati da Crystal Dynamics nel corso dei prossimi mesi. Oltre al già confermato Clint "Hawkeye" Barton, il primo supereroe citato è forse, il più atteso dalla community: ci riferiamo infatti a Peter Parker e all'ingresso di Spider-Man in Marvel's Avengers su PS4 e PS5.

Eccovi allora la lista completa dei personaggi aggiuntivi scoperti dal dataminer, nell'ordine indicato dai file contenuti nel gioco Square Enix:

Clint Barton (Hawkeye)

Peter Parker (Spider-Man)

King T’Challa (Black Panther)

Jennifer Walters (She-Hulk)

Bucky Barnes (Winter Soldier)

Carol Danvers (Captain Marvel)

James Rhodes (War Machine)

Dalle anticipazioni condivise dal dataminer, non sono però chiare le tempistiche di pubblicazione degli aggiornamenti che accompagneranno l'uscita dei singoli personaggi citati. Nella speranza di ricevere presto un chiarimento in tal senso, vi lasciamo al nostro ultimo approfondimento sulle novità dell'update next gen di Marvel's Avengers per PS5 e Xbox Series X/S che sarà disponibile dal 18 marzo in via del tutto gratuita per chi possiede già il gioco sulla corrispondente piattaforma last-gen.