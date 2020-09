Marvel's Avengers: Metacritic accoglie le prime recensioni, ecco i voti

Come ormai ben saprete, Square Enix ha deciso di non dare a giornalisti ed influencer la possibilità di giocare in anticipo a Marvel's Avengers, obbligando tutti a iniziare la propria avventura in concomitanza con il lancio dell'Early Access, avvenuta lo scorso lunedì notte. A distanza di due giorni, ecco le prime recensioni con tanto di voto.

Ecco di seguito tutte le recensioni attualmente pubblicate:

Worth Playing - 85/100

Gamers Heroes - 80/100

Trusted Reviews - 70/100

Jeuxvideo.com - 65/100

Come potete vedere, le quattro review mostrano tutte voti diversi che spaziano dall'8,5 alla sufficienza piena. A queste opinioni vengono affiancate anche otto delle cosiddette "review in progress", i cui primi pareri sul gioco sono tutto sommato positivi, ad eccezione di un commento negativo riguardante la ripetitività del prodotto. Se la media delle recensioni della stampa si attesta sul 75 su 100, molto più bassa è quella degli utenti, che è ferma a 58. Come al solito, anche in questo caso occorre fare molta attenzione ai commenti degli utenti, molti dei quali sembrano non voler far altro che dare il via al classico review bombing (sia in positivo che in negativo) e potrebbero essere stati scritti da utenti che non hanno provato il prodotto grazie all'Early Access.

In attesa che la nostra recensione venga pubblicata, vi ricordiamo che nell'ultimo War Table di Marvel's Avengers è stato annunciato l'arrivo di Kate Bishop.