Marvel's Avengers: le missioni Zona di Guerra nel video gameplay del Future Game Show

Nonostante sia al centro dell'attenzione da molte settimane ormai, Marvel's Avengers non ha perso l'occasione di mostrarsi ancora una volta in attesa dell'uscita prevista tra pochissimi giorni.

Nel corso del Future Game Show, il Warzone Director Phil Therian è intervenuto per mostrarci la componente del gioco che ha contribuito a creare in prima persona, ovvero le Missioni Zone di Guerra, incarichi accessibili tramite i Tavoli di Guerra che si trovano negli avamposti, nei Quinjet e sul ponte dell'elivelivolo Chimera.

A differenza delle Missioni Eroe, che si concentrano sulla storia, hanno un respiro cinematografico e possono essere giocate solamente in solitaria, le Missioni Zone di Guerra sono affrontabili anche in gruppi di quattro giocatori utilizzando qualsiasi Eroe disponibile. Questi incarichi offrono sempre un obiettivo primario, ma gli spazi enormi in cui sono ambientati ospitano anche numerosi contenuti secondari, inclusi depositi segreti da scovare, potenti nemici da sconfiggere per una taglia, depositi AIM da conquistare, alleati delle fazioni da salvare e bottini nascosti da conquistare. Ogni missione viene bilanciata automaticamente in base alle dimensioni della squadra e al livello del giocatore.

Le immagini valgono più di mille parole, per cui vi invitiamo a guardare il video gameplay delle Zone di Guerra mostrato in occasione del Future Game Show, che trovate in apertura di notizia. Therian ha inoltre colto l'occasione per ricordarci che Marvel's Avengers sarà supportato per un lungo periodo dopo il lancio, previsto per il 4 settembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia (successivamente pure su Xbox Series X e PS5, con tanto di supporto all'upgrade gratis). Gli utenti che hanno preordinato le edizioni Deluxe, PlayStation Store Digitale e Edizione Più Potente della Terra potranno iniziare a giocare dal 1° settembre. Lo stesso giorno, un nuovo War Table presenterà un eroe post-lancio di Marvel's Avengers.