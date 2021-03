Marvel's Avengers: il modello free to play non interessa a Crystal Dynamics

Dopo il lancio turbolento e i vari problemi di natura commerciale che hanno interessato Marvel's Avengers, molti giocatori si sono chiesti se il gioco avrebbe intrapreso la via del free-to-play per rimpolpare la fanbase. Crystal Dynamics ha recentemente escluso questa possibilità.

A margine della presentazione della roadmap per il 2021 di Marvel's Avengers, la redazione di IGN ha avuto modo di intervistare Scot Amos, boss di Crystal Dynamics. Interrogato sulla possibilità di un futuro modello basato sul free-to-play l'head dello studio ha risposto: "Per noi, il modello che abbiamo è il modello che manterremo". Amos ha più volte chiarito che l'attuale impostazione di Marvel's Avengers è la migliore possibile per fornire il massimo ai propri giocatori: "Guarda, lo compri una volta, entri nel nostro parco a tema, per così dire, e guarda quante giostre puoi provare. Tutte le attrazioni ne fanno parte e aggiungiamo continuamente contenuti senza ulteriori costi". Secondo lo sviluppatore poi, alcuni giocatori sembrano non comprendere la portata dell'offerta messa in campo dal team: "Una cosa interessante è che, alla fine della campagna, c'è una missione chiamata Reigning Supreme e le persone che attualmente l'hanno giocata non capiscono cosa sia e dicono - oh, questa è una missione davvero lunga - e lo è perché sblocca tutti gli altri contenuti".

Durante l'evento di Square Enix tenutosi oggi Crystal Dynamics ha presentato la roadmap 2021 per Marvel's Avengers che prevede l'arrivo di Black Panther.