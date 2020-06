Marvel's Avengers: MODOK incombe nel nuovo trailer della storia

Square Enix e Crystal Dynamics hanno cominciato l'evento War Table presentando un nuovo trailer di Marvel's Avengers.

Il nuovo filmato funge da introduzione alla storia, e s'incentra in particolar modo su Kamala Khan, conosciuta anche come Ms. Marvel, e sul rapporto tra i Vendicatori, che si è lacerato dopo i tragici eventi all'A-Day, un giorno di festa che avrebbe dovuto presentare il nuovo avveniristico Quartier Generale di San Francisco e un nuovo elivelivolo alimentato da una fonte energetica sperimentale, che purtroppo si è trasformato in un vero e proprio disastro. Il filmato introduce anche uno dei villain dell'action adventure, ovvero MODOK, acronimo di Mental Organism Designed Only for Killing. I fan Marvel lo ricorderanno sicuramente come il signore artificialmente mutato e super-intelligente dell'AIM (Avanzate Idee Meccaniche). Trovate il trailer in apertura di notizia, buona visione!

Marvel's Avengers, ricordiamo, sarà disponibile dal 4 settembre su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. I Vendicatori si faranno trovare prontissimi per la prossima generazione di console: Square Enix ha già confermato che l'aggiornamento gratuito a PS5 e Xbox Series X sarà disponibile fin dal lancio delle console! Se non sapete cosa fare nell'attesa, potere recuperare e giocare a questi cinque (più uno) giochi Marvel.