Marvel's Avengers: mostrata l'espansione War for Wakanda, Black Panther in azione

Sul palco virtuale dello Square-Enix Presents anche Marvel's Avengers si è ritagliato il suo spazio. La novità principale è stata vedere in azione attraverso un trailer la prossima espansione delle avventure cooperative dedicate agli Avengers, War for Wakanda, tutta incentrata su Black Panther.

Per l'occasione Square-Enix ha anche confermato quando sarà possibile mettere le mani sopra la nuova espansione: Black Panther arriverà infatti ad agosto 2021, sebbene per il momento non ci siano informazioni più dettagliate sul giorno esatto in cui diverrà giocabile attraverso la sua avventura. In War for Wakanda azione e combattimento senza sosta saranno all'ordine del gioco, con T'Challa (il vero nome di Black Panther) pronto a difendere la sua terra dall'assalto di Klaw, suo storico avversario intenzionato a voler conquistare il Wakanda con un'invasione massiccia. Black Panther potrà contare sul sostegno degli altri Avengers per respingere l'invasore e proteggere così il suo regno.

Ricordiamo che War for Wakanda è uno dei contenuti principali previsti dalla Roadmap 2021 di Marvel's Avengers. Gli eroi della Marvel sono stati tra i protagonisti assoluti nel corso dell'evento digitale di Square-Enix: Marvel's Guardians of the Galaxy è stato annunciato ufficialmente dopo i rumors delle scorse settimane. Il titolo offrirà un'avventura single player con Starlord a rivestire il ruolo di protagonista principale, affiancato da tutti gli altri Guardiani della Galassia. Il gioco farà il suo debutto il prossimo 26 ottobre.