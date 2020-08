Marvel's Avengers e i motivi dell'esclusiva di Spider-Man su PS4 e PS5: parlano gli autori

L'annuncio di Spider-Man come esclusiva PS4 e PS5 di Marvel's Avengers ha fatto sorgere molti dubbi sugli utenti delle altre piattaforme che guardano con interesse a questo progetto. I vertici di Crystal Dynamics provano allora a fare chiarezza sui motivi di questa esclusività.

Dalle pagine di IGN Japan, il boss di Crystal Dynamics Scot Amos esordisce affermando che "l'inclusione di Spider-Man è un'opportunità unica per noi, a causa della relazione che hanno Marvel e PlayStation. Si tratta dell'unico personaggio esclusivo che introdurremo in questo modo nel mondo di gioco".

Agli appassionati delle altre piattaforme che sono rimasti delusi da questa decisione, Amos si rivolge spiegando loro che "in Marvel's Avengers ci sono davvero molti eroi, con una portata e un'ampiezza di contenuti tale da consentire a tutti i giocatori di avere tantissimi contenuti. E come abbiamo specificato con l'annuncio dell'arrivo nel post-lancio di Occhio di Falco, ci sono altri eroi che saranno disponibili in futuro. Quanto a Spider-Man, si è trattata di un'opportunità unica per via della relazione tra PlayStation e Marvel ma nel nostro gioco c'è così tanto da esplorare e con cui divertirsi. Guardate al titolo per tutto ciò che ha da offrire. E per chi desidera giocare assolutamente con Spider-Man, ha la possibilità di farlo su PlayStation".

Chiarito questo importante punto dello sviluppo di Marvel's Avengers (e, indirettamente, l'assenza di eroi esclusivi per PC e Xbox), Amos specifica che per il momento non ci sono annunci da fare in merito al cross-play, salvo poi aggiungere che "la bellezza di questo gioco è che vi aggiungeremo elementi per i prossimi anni, perciò si tratta di una di quelle funzionalità che terremo d'occhio e che potrebbero essere implementate in futuro".

Prima di lasciarvi ai commenti, vi ricordiamo che su queste pagine trovate anche un approfondimento su tutti i bonus e le esclusive di Marvel's Avengers su PS4, oltre ovviamente all'espansione gratuita con Spider-Man in arrivo nel 2021.