Marvel's Avengers: mutiplayer drop-in e cross-play non supportati al lancio

A pochi giorni dal lancio, dal sito ufficiale emergono nuove informazioni sulle funzionalità multigiocatore di Marvel's Avengers, promettente gioco con protagonisti gli eroi più potenti della Terra.

In Marvel's Avengers, oltre alle Missioni Eroe della storia affrontabili in solitaria, saranno presenti anche oltre 80 missioni Zona di guerra/Zona di atterraggio che potranno essere giocate in compagnia di altri giocatori. A tal proposito, potrete:

Abilitare il matchmaking e iniziare a giocare online con altri utenti;

Invitare i vostri amici e formare una squadra;

Disabilitare il matchmaking e affrontare le Zone di guerra in solitaria con compagni comandati dall'IA;

Una combinazione di tutte le opzioni.

Una volta attivato il matchmaking, il gioco continuerà a cercare altri giocatori. Il matchmaking termina quando tutti i posti della squadra d'assalto sono stati riempiti o un giocatore seleziona il comando per lanciare la missione o un giocatore torna alla fase di preparazione per scegliere un'altra missione dal tavolo strategico. Una volta che la missione viene lanciata, se ci sono posti vuoti nella squadra d'assalto e un giocatore ha richiesto degli eroi, i posti vengono riempiti da eroi controllati dall'IA. Il matchmaking non supporterà il drop-in al lancio, quindi gli utenti non potranno unirsi ad una partita mentre è in corso, e rimarranno in attesa nella lobby del Quinjet mentre gli amici terminano la missione. È stato inoltre confermato che al lancio non sarà supportato il cross-play, di conseguenza gli utenti di diverse piattaforme non potranno giocare assieme.

Marvel's Avengers verrà lanciato il 4 settembre su PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia (prossimamente anche su PS5 e Xbox Series X). Coloro che hanno prenotato le edizioni Deluxe, PlayStation Store Digitale e Edizione Più Potente della Terra potranno iniziare a giocare dal 1° settembre. Lo stesso giorno, un nuovo War Table presenterà un eroe post-lancio di Marvel's Avengers.