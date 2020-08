Marvel's Avengers e Natasha Romanoff: in video le origini di Vedova Nera

La Beta di Marvel's Avengers, ora disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC, offre la possibilità di impersonare sei differenti membri del team dei Vendicatori.

Tra questi ultimi figura anche Natasha Romanoff, ex spia sovietica dal passato tormentato, tra le più celebri eroine della Casa delle Idee. Le sue origini editoriali risalgono agli Anni Sessanta, quando il personaggio faceva per la prima volta la sua comparsa su carta stampata. Ai tempi, Vedova Nera altri non era che uno dei Villain pronti a contrapporsi ad Iron Man. Solo molti anni dopo, la letale combattente avrebbe trovato posto nel pantheon Marvel come nientemeno che membro del team dei Vendicatori.

Per scoprire tutti i retroscena sulle prime avventure supereroistiche di Natasha Romanoff e della sua trasformazione in Vedova Nera, la Redazione di Everyeye ha realizzato un video interamente dedicato al personaggio. Tra percorso editoriale e crescita del personaggio, potete trovare il filmato direttamente in apertura a questa news o, come da tradizione, sul Canale YouTube di Everyeye. In entrambi i casi, vi auguriamo una buona visione!



Ricordandovi che la Beta di Marvel's Avengers è ora disponibile, vi segnaliamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare ulteriori video approfondimenti dedicati ai Vendicatori. Tra questi ultimi, vi segnaliamo un ricco filmato dedicato alla storia di Iron Man.