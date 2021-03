Marvel's Avengers next-gen: come effettuare l'upgrade gratis su PS5 e Xbox Series X

L'attesa è ufficialmente giunta al termine e Square Enix ha pubblicato la versione per console di nuova generazione del suo Marvel's Avengers, il quale può sfruttare a partire da oggi tutte le potenzialità dell'hardware di PlayStation 5 e Xbox Series X|S.

Upgrade per PlayStation 5

Il funzionamento dell'aggiornamento per la console next-gen di casa Sony è il medesimo di Nioh 2 e Crash Bandicoot 4 It's About Time. Se siete in possesso della versione digitale del gioco non dovete far altro che visitare la pagina relativa all'upgrade gratuito e aggiungere alla vostra raccolta la nuova versione del gioco premendo sull'apposito tasto per effettuare il riscatto (questa procedura può essere fatta dal PS Store su console, via browser o tramite l'applicazione ufficiale). Chi possiede invece la versione su disco dovrà riscattare l'aggiornamento sullo store mentre il disco è inserito nella console (ovviamente una PS5 Standard Edition).

Ecco di seguito il link per il download della nuova versione del gioco:

Una volta aggiunto il prodotto alla raccolta, potete avviare il download da remoto o direttamente dalla console, assicurandovi che quella in download sia la versione corretta del gioco (il peso totale del gioco è di 76GB, ma per poterlo avviare una prima volta occorre scaricare solo 20,6GB).

Upgrade per Xbox Series X|S

Nel caso in cui possediate l'edizione digitale del gioco su Xbox, non dovete preoccuparvi di effettuare l'aggiornamento: per giocare la nuova versione di Marvel's Avengers basta infatti scaricare il titolo dalla raccolta, assicurandovi che sul riquadro del gioco non solo sia apparso il nuovo sfondo ma anche l'icona X|S che segnala la presenza dello Smart Delivery. Chi possiede invece la versione fisica del titolo dovrà inserire il disco e aggiornare all'ultima versione, dal momento che sarà il sistema operativo ad assicurarsi che quella installata sia l'edizione next-gen.

Trasferimento dei salvataggi

Per quello che riguarda invece i salvataggi, questi vengono trasferiti automaticamente per i possessori di Marvel's Avengers su Xbox One. Gli utenti PlayStation 4 devono invece caricare i propri dati sul cloud (funzione attiva solo per gli abbonati al PlayStation Plus) oppure ricorrere allo spostamento manuale dei dati tramite un dispositivo USB.