Marvel's Avengers su PS5 e Xbox Series X/S: tutte le novità dell'update next gen gratuito

Dopo aver lasciato a Crystal Dynamics l'opportunità di illustrare le sorprese in arrivo con Marvel's Avengers Operazione Hawkeye, Square Enix torna sull'update next gen dell'avventura a sviluppo continuo per delineare il quadro completo delle migliorie previste su PS5 e Xbox Series X/S.

In base a quanto descritto dall'editore giapponese, la patch che ottimizzerà l'avventura dei Vendicatori su console di ultima generazione offrirà un framerate più elevato e una migliore fedeltà grafica rispetto alle versioni PS4 e Xbox One. Su PS5 e Xbox Series X, Marvel's Avengers girerà in 4K (con risoluzione dinamica), mentre su Xbox Series S il titolo andrà a 1440p.

A prescindere dalla propria console next gen d'elezione, il titolo sfrutterà l'SSD e la superiore potenza computazionale delle macchine Sony e Microsoft per abbattere i tempi di caricamento, aumentare la distanza di visualizzazione, migliorare la risoluzione delle texture e accentuare gli effetti particellari, specie nella distruzione delle armature.

Su PS5, l'update introdurrà anche il supporto al feedback aptico del DualSense, con profili personalizzati di "sensibilità" ed effetti specifici per ciascuno degli Eroi interpretabili. In cima alla notizia trovate lo Story Trailer aggiornato con le migliorie grafiche della versione next gen di Marvel's Avengers. In attesa che si faccia il 18 marzo per poter assistere all'uscita di questa importante patch e dell'update che darà inizio all'Operazione Hawkeye, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it trovate la nostra recensione di Marvel's Avengers.