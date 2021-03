Marvel's Avengers next-gen, tra PS5 e Xbox Series X|S: il video confronto

In occasione del recente appuntamento con lo Square Enix Presents, il team di Cyrstal Dynamics è tornato a discutere della futura evoluzione della propria avventura dedicata ai Vendicatori di casa Marvel.

In particolare, nell'ambito della road map di aggiornamenti prevista per l'anno in corso, è stato confermato il futuro debutto di Black Panther in Marvel's Avengers, con l'eroe del Wakanda in dirittura di arrivo nell'Action RPG. Nel medesimo giorno della presentazione della prossima espansione, il titolo ha visto esordire anche l'atteso aggiornamento next-gen del gioco, ora pronto a sfruttare a pieno le potenzialità offerte dai nuovi hardware di casa Sony e Microsoft.

Per presentare una sintesi delle novità introdotte su PlayStation 5, Xbox Series X e Xbox Series S, in rete hanno trovato spazio i primi video confronti, tra i quali possiamo segnalare quello realizzato dall'ormai noto utente "El Analista de Bits". All'interno del filmato - disponibile in apertura a questa news, è possibile analizzare le differenze che caratterizzano le diverse edizioni next gen di Marvel's Avengers. In taluni casi anche significative, queste ultime riguardano risoluzione, effetti di luce e altro ancora. Non particolarmente rilevanti invece le differenze in termini di tempi di caricamento, con un range che spazia tra i 5 secondi circa di PS5 ai 7 secondi circa di Xbox Series S.



Ricordiamo che per coloro che possiedono il gioco su PS4 4 Xbox One, l'upgrade next gen di Marvel's Avengers è gratis.