Marvel's Avengers: Nick Fury ritorna, ma la Roadmap 2022 si fa ancora attendere

Attraverso un comunicato ufficiale, Square Enix e Crystal Dynamics rivelano alcuni dettagli sul futuro di Marvel's Avengers, che si prepara a ricevere nuovi contenuti nonostante un generale silenzio riguardo i piani per il 2022.

A tal proposito, gli autori confermano che è ancora presto per il reveal della roadmap 2022: "Sappiamo che molti di voi stanno aspettando con impazienza la nostra prossima roadmap per Marvel's Avengers. Non siamo ancora pronti per svelare la roadmap completa, ma possiamo condividere alcuni dettagli sul nostro prossimo update e come miglioreremo e cambieremo in gioco nel breve e medio termine", si legge all'inizio del messaggio. Una conferma che potrebbe scontentare gli utenti (già stufi della mancanza di una funzione essenziale del matchmaking di Marvel's Avengers), ma se non altro la patch 2.3, prevista per marzo 2022, porterà in dote alcune interessanti novità.

Anzitutto, Nick Fury farà il suo ritorno dopo essere apparso per l'ultima volta in A-Day, l'evento che ha dato il via alla trama del gioco. Il tavolo di guerra verrà inoltre modificato: cambierà infatti il modo con il quale si troveranno, selezioneranno ed avvieranno le missioni da affrontare in modo da renderlo più semplice ed agevole per tutti i giocatori, in particolare per i neofiti. Sempre con la prossima patch arriverà un ulteriore bilanciamento ai perk dell'equipaggiamento, mentre diverse attività dell'endgame offriranno maggiori quantità di Unità come ricompensa una volta completate.

Oltre alla promessa di continuare a risolvere eventuali problemi di natura tecnica, per il momento non ci sono ulteriori dettagli su cosa aspettarsi dall'opera firmata Crystal Dynamics nei prossimi mesi. In precedenza si è parlato del possibile arrivo di She Hulk in Marvel's Avengers: sarà protagonista della roadmap 2022?