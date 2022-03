Marvel's Avengers: Nick Fury e un Tavolo di Guerra ridisegnato con la patch 2.3

La roadmap del 2022 per Marvel's Avengers è ancora un'incognita, ma intanto i ragazzi di Crystal Dynamics hanno annunciato che l'attesa Patch 2.3 verrà pubblicata il 23 marzo portando in dote due importanti novità.

Innanzitutto, la Patch 2.3 di Marvel's Avengers introdurrà Nick Fury, ma non come personaggio giocabile. La spia suprema dell'universo Marvel andrà a posizionarsi al Tavolo della Guerra sull'Helicarrier nell'ambito dell'Iniziativa Avengers. Fury rimpiazzerà a tutti gli effetti JARVIS e Maria Hill nella narrazione iniziale della campagna, durante i nuovi video tutorial e in alcune missioni. Si tratta di un'aggiunta pensata principalmente per i nuovi giocatori, ma i veterani potranno tornare indietro per apprezzare cosa ha da dire la spia.

L'altra grande novità riguarda il Tavolo della Guerra, che non vedrà più le sue missioni rinnovarsi ogni 15 minuti. Al contrario, le Drop Zones e i Threat Sectors saranno sempre disponibili, mentre gli Hives appariranno solamente al raggiungimento di un livello potenza equiparabile al livello della regione in cui si trovano. Ogni regione avrà un livello minimo e un livello massimo consigliati:

Eastern Seaboard - Livello Potenza 1-25

Pacific Northwest - Livello Potenza 25-50

Utah Badlands - Livello Potenza 50-75

Snowy Tundra - Livello Potenza 75-100

Future Wastelands - Livello Potenza 100-125

Wakanda - Livello Potenza 100-140

Per l'occasione, verranno anche aggiunte una serie di nuove missioni:

This Hostile Earth: Threat Sector - Snowy Tundra

Desperate Times: Drop Zone - Future Wastelands

Cavorite Crash Site: Drop Zone - Future Wastelands

Blood from a Stone: Threat Sector - Future Wastelands

Wasteland Vault and Elite Wasteland Vault: Vault - Future Wastelands

Illusion of Truth e Unthinkable (Elite): Taskmaster Villain Sector - Future Wastelands

Per maggiori dettagli sulle novità previste, vi invitiamo a consultare il changelog completo della Patch 2.3 di Marvel's Avengers.