Marvel's Avengers non sarà ambientato solo sulla Terra

Uno dei principali titoli presentati nel corso della conferenza Square Enix all'E3 2019 è stato Marvel's Avengers, che si è finalmente mostrato al pubblico con un lungo filmato probabilmente ambientato nella prima missione, a San Francisco.

Stando a quanto dichiarato dal creative director di Crystal Dynamics, Noah Hughes, le missioni dell'avventura ci permetteranno di esplorare scenari ambientati in vari luoghi del pianeta e non solo. Nel filmato mostrato all'E3 possiamo infatti vedere Thor in un'ambiente innevato e Iron Man con una speciale tuta bianca nello spazio, mentre nel trailer in 4K di Ant-Man possiamo invece vedere quella che sembra una foresta. Purtroppo non sono stati forniti dettagli specifici sul numero di scenari presenti nel gioco e la relativa dimensione, così come non sappiamo se tali mappe saranno liberamente esplorabili o giocabili durante specifiche missioni. Non è comunque da escludere che oltre alle sezioni sulla Terra e nello spazio aperto possa esserci qualche sorpresa riguardante altri pianeti.

Vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi il prossimo 15 maggio 2020 nelle seguenti versioni: PlayStation 4, Xbox One, PC e Google Stadia.

Sapevate che in Marvel's Avengers ci saranno i QTE? Gli sviluppatori hanno però confermato che si tratta di una meccanica presente solo in determinate occasioni.