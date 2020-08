Marvel's Avengers: non tutte le attività avranno il matchmaking

Nel corso degli ultimi giorni gli sviluppatori di Marvel's Avengers hanno risposto ad una serie di curiosità degli appassionati su Reddit e, tra le domande dei fan, si è parlato anche del matchmaking e dei compagni controllati dall'IA.

Stando alle parole di Philippe Therien di Crystal Dynamics la quasi totalità delle attività presenti nel gioco potranno essere giocate in compagnia di personaggi controllati dall'intelligenza artificiale o di altri giocatori presenti nella propria lista amici o trovati tramite il matchmaking. Sembra però che vi sia una ristretta cerchia di missioni end game che non permetterà in alcun modo di combattere al fianco della CPU o di trovare altri giocatori e per poter completare questo genere di sfide bisognerà obbligatoriamente disporre di una squadra.

Lo sviluppatore non ha specificato quali saranno queste missioni, ma è molto probabile che si riferisse ai "Raid" di Marvel's Avengers, confermati qualche giorno fa come contenuto post-lancio. Queste missioni saranno molto più complesse rispetto a tutte le altre e potrebbero volerci anche due ore per completarle. Non è quindi da escludere che il team di sviluppo abbia voluto abbracciare la filosofia di Bungie con le Incursioni di Destiny e permettere solo ai team pre-assemblati di partecipare a questo tipo di attività.

Vi ricordiamo che proprio oggi è stato confermato che Spider-Man arriverà nel 2021 in Marvel's Avengers e sarà un'esclusiva PlayStation.