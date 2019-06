Marvel's Avengers non è un gioco del MCU, chiarisce Crystal Dynamics

Rimasto oggetto del mistero di Square-Enix per diversi mesi, Marvel's Avengers ha ricevuto una presentazione ufficiale nel corso dell'E3 2019. Sfortunatamente per gli sviluppatori di Crystal Dynamics ed Eidos Montreal, il titolo è stato accolto da un'accoglienza non troppo entusiasmante.

Del gameplay sappiamo ancora poco, ma ciò che ha fatto e sta facendo discutere i fan è il design dei supereroi, secondo alcuni deludenti a causa del fatto che non presentano somiglianze con gli ormai arcinoti interpreti del Marvel Cinematic Universe. In una recente intervista, Crystal Dynamics ha spiegato che gli sviluppatori non vogliono creare un titolo che abbia a che fare con il MCU, ma che sia un prodotto a sé stante, il quale può trarre liberamente ispirazione sia dai cinecomic che dai fumetti Marvel.

"Non stiamo realizzando un gioco del MCU, o un gioco basato su un fumetto specifico, stiamo facendo un gioco sugli Avenger per i fan degli Avenger", le parole di Noah Hughes, creative director del progetto. "È stato importante per noi dar vita alla vasta storia degli Avenger, e penso che il MCU rappresenti un così grande risultato da risultare difficile non considerarlo il centro focale dell'universo Marvel e degli Avenger. Ma non è proprio la summa degli Avenger. Quindi parte del nostro divertimento è prendere spunto anche dai fumetti, e dar forma alle cose in modi che nessuno ha mai visto prima".

Ricordiamo che Marvel's Avengers sarà disponibile a partire dal 15 maggio su PC, PlayStation 4 e Xbox One. La campagna single player del gioco offrirà azione e dramma. Per un approfondimento sul titolo di Square-Enix, vi rimandiamo alla nostra nuova Anteprima di Marvel's Avengers.