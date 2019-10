Marvel's Avengers non permetterà di giocare in cooperativa locale

Com'è ormai ben noto fin dall'annuncio, oltre alla compagna per giocatore singolo, Marvel's Avengers offrirà anche delle missioni studiate appositamente per essere giocate in cooperativa da un massimo di quattro persone, denominate Missioni Warzones.

Se siete tra coloro che amano riunirsi assieme ai propri amici per giocare assieme stando seduti sul divano, abbiamo tuttavia una brutta notizia per voi. Nel corso del suo intervento al New York Comic-Con dello scorso fine settimana, il capo di Crystal Dynamics Scot Amos ha spiegato che la modalità cooperativa saranno fruibile solo ed esclusivamente online. Niente opzioni per il gioco in locale, quindi, come accade sempre più spesso nelle produzioni moderne. Cosa pensate di questa scelta?

Marvel's Avengers verrà lanciato il 15 maggio 2020 su PC, PlayStation 4, Xbox One e Google Stadia. Recentemente gli sviluppatori hanno anche parlato dell'importanza delle interazioni tra gli eroi nelle Missioni Co-Op e presentato Kamala Khan, aka Ms. Marvel, che ricoprirà un ruolo fondamentale nella narrazione del gioco, oltre a rappresentare il sesto personaggio giocabile dopo Iron Man, Thor, Captain America, Hulk e Vedova Nera.