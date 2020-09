Marvel's Avengers non raggiunge il primo posto in Giappone, battuto da Ring Fit Adventure

Nonostante rappresenti il primo grande blockbuster di questa nuova stagione videoludica, Marvel's Avengers non è riuscito a sfondare in Giappone, dove è stato battuto da Ring Fit Adventure, l'ennesima esclusiva per Nintendo Switch dalle game lunghe.

Con le sue 42.979 unità vendute, il gioco con protagonisti gli eroi più potenti della Terra ha dovuto arrendersi a Ring Fit Adventure, che aggiunge altre 63.958 copie al malloppo arrivando a 1.483.985 unità piazzate dall'ottobre dello scorso anno. Terza posizione per Animal Crossing New Horizons che vende altre 32.136 copie e raggiunge l'impressionante totale di 5.660.598.

Top 10 Giappone Videogiochi | 31 agosto - 6 settembre

[NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 63,958 (1,483,985) [PS4] Marvel’s Avengers (Square Enix, 09/04/20) – 42,979 (Nuovo) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 32,136 (5,660,598) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 13,523 (3,145,381) [NSW] Clubhouse Games: 51 Worldwide Classics (Nintendo, 06/05/20) – 13,410 (362,420) [PS4] Ghost of Tsushima (SIE, 07/17/20) – 9,563 (385,143) [PS4] NBA 2K21 (2K Gmes, 09/04/20) – 8,541 (Nuovo) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 7,725 (3,817,668) [PS4] The Legend of Heroes: Hajimari no Kiseki (Falcom, 08/27/20) – 7,606 (91,286) [NSW] eBaseball Powerful Pro Yakyuu 2020 (Konami, 07/09/20) – 7,318 (215,075)

Tra parentesi il totale delle copie vendute. Dati stimati di Famitsu.

Immutati gli equilibri in ambito hardware, dove a dominare è sempre Nintendo Switch, seguita a grande distanza da PlayStation 4 e da tutte le altre console.

Top 10 Giappone Console | 31 agosto - 6 settembre

Switch – 45,961 (12,489,095) Switch Lite – 31,650 (2,583,930) PlayStation 4 – 1,713 (7,643,744) New 2DS LL (including 2DS) – 867 (1,730,311) PlayStation 4 Pro – 103 (1,571,424) New 3DS LL – 56 (5,888,466) Xbox One X – 17 (20,777) Xbox One S – 12 (93,520)

Tra parentesi il totale delle console vendute. Dati stimati di Famitsu.